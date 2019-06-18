США: Россия блокирует многие процессы на Западных Балканах

Сараево, , 11:36 — REGNUM 17 июня в ходе визита в Сараево госсекретарь США по делам Европы и Азии Мэтью Палмер заявил, что Россия блокирует многие процессы на Западных Балканах.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Палмер заявил, Россия и США преследуют на Балканах разные цели: если США стремятся поддержать евроатлантическую интеграцию стран региона, то Россия стремится поддерживать высокий уровень напряженности в регионе и усиливать разлад между его странами.

Американский политик обвинил Россию в спонсировании попыток государственного переворота в Черногории, создании препон для заключения Преспанского соглашения и блокировании процесса евроинтеграции Северной Македонии.

По мнению американского дипломата, глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик является сателлитом России, которой выгодна дестабилизация ситуации в регионе, поскольку она облегчает ее проникновение в регион. Из-за подобной позиции Додик занесен в санкционный список США.

Палмер заявил, что США поддерживают продвижение Боснии и Герцеговины на пути евроатлантической интеграции и подчеркнул, что годовая национальная программа, которую должна подписать БиГ, могла бы создать предпосылки для укрепления отношений между БиГ и НАТО. При этом американский дипломат подчеркнул, что речь идет не о вступлении в НАТО, а о вопросах технического характера.