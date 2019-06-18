Могерини: оттягивание переговоров с Албанией подрывает доверие к ЕС

Тирана, , 11:31 — REGNUM 17 июня Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что если переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС не начнутся немедленно, доверие к ЕС будет подорвано, что скажется на успешности политики расширения ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Могерини подчеркнула, что Северная Македония и Албания окружены другими странами ЕС, а не находятся где-то на задворках:

«Обе страны готовы, обе страны являются европейскими, они находятся не на внешней границе ЕС. В наших интересах сделать Западные Балканы частью общества».

По мнению Могерини, расширение — наиболее эффективный инструмент для достижения мира в регионе, и ЕС не должен отказываться от него.

Итальянский политик призвала страны ЕС принять мудрое решение и немедленно начать переговоры.

Напомним, началу переговоров с западно-балканскими государствами будет посвящено заседание Совета ЕС Люксембурге 18 июня.