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Премьер Северной Македонии: страна вступит в ЕС в 2025 или в 2030 годах

Политика

Политик подчеркнул, что для вступления Северной Македонии в ЕС нужны усилия обеих сторон

Скопье, 18 июня 2019, 11:11 — REGNUM  17 июня в немецкой газете «Handelbllat» было опубликовано интервью с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым. Политик пообщался с представителями СМИ в ходе визита в Австрию 15−16 июня.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Заев ожидает, что результаты заседания Совета министров иностранных дел ЕС будут позитивными для его страны:

«Я ожидаю ясных и позитивных итогов, которые подтвердят начало переговоров о вступлении в этом году и создадут дополнительную мотивацию для процесса проведения реформ в Северной Македонии.

Заев заявил, что реализация самого оптимистичного сценария вступления Северной Македонии в ЕС зависит от обеих сторон:

«Мы вступим в ЕС в 2025 или в 2030. Не знаю. Вопрос в том, когда мы будем готовы к Европе, и когда Европа будет готова к нам. Обе стороны важны. Но что более важно, реформы, проводящиеся на этом пути, должны принести благо стране».

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Зарубежная хроника
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