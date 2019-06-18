Вторник, 18 Июня 2019 года
11:20:25 МСК

Оппозиция обвинила премьера Албании в разжигании братоубийственной вражды

Политика

Эди Рама якобы провоцирует массовое насилие ради сохранения власти

Тирана, 18 июня 2019, 11:20 — REGNUM  Глава демократической партии Албании Люльзим Баша обвинил премьер-министра Албании Эди Раму в разжигании братоубийственной розни.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Баша заявил, что организованные оппозицией протесты являются выражением глубокого народного недовольства, что привело Раму в панику и заставило его прибегнуть к крайним мерам:

«Сейчас наши протесты — это большие народные протесты, протесты людей, которые не мирятся с преступностью и коррупцией, которые разрушают жизнь людей. Это испугало и привело в панику Эди Раму. Поэтому теперь он решил воплотить в жизнь рисковый план по разжиганию розни и социальных столкновений в Албании».

По мнению Баши, Рама намерен спровоцировать массовое насилие в Албании и подталкивает сторонников различных политических сил к войне. Баша заявил, что Рама использует полицию, прокуратуру, суды и своих ставленников в СМИ для того, чтобы играя на эмоциях людей создавать взрывоопасные ситуации.

В ходе своей речи политик заявил, что 30 июня политической карьере Рамы придет конец.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить