Оппозиция обвинила премьера Албании в разжигании братоубийственной вражды

Тирана, , 11:20 — REGNUM Глава демократической партии Албании Люльзим Баша обвинил премьер-министра Албании Эди Раму в разжигании братоубийственной розни.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Баша заявил, что организованные оппозицией протесты являются выражением глубокого народного недовольства, что привело Раму в панику и заставило его прибегнуть к крайним мерам:

«Сейчас наши протесты — это большие народные протесты, протесты людей, которые не мирятся с преступностью и коррупцией, которые разрушают жизнь людей. Это испугало и привело в панику Эди Раму. Поэтому теперь он решил воплотить в жизнь рисковый план по разжиганию розни и социальных столкновений в Албании».

По мнению Баши, Рама намерен спровоцировать массовое насилие в Албании и подталкивает сторонников различных политических сил к войне. Баша заявил, что Рама использует полицию, прокуратуру, суды и своих ставленников в СМИ для того, чтобы играя на эмоциях людей создавать взрывоопасные ситуации.

В ходе своей речи политик заявил, что 30 июня политической карьере Рамы придет конец.