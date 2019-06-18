СМИ не приняли всерьез прогноз Трампа о «полном крахе» США

Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Американские СМИ усомнились в достоверности прогноза президента Дональда Трампа, который предрек экономике США полный крах в случае своего провала на выборах в 2020 году.

Работа администрации Трампа положительно сказалась на основных показателях экономики: увеличилась занятость, выросло количество рабочих мест, отмечает Newsweek. Однако около половины американцев полагают, что жили лучше до мирового экономического кризиса 2008 года.

Ожидать худшего преждевременно, отмечает главный редактор сайта Business News Бен Эйрис. По его мнению, воспринимать всерьез все заявления главы США нельзя. Если на смену Трампу придет другой лидер и прекратит торговые войны, экономике страны это пойдет только на пользу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Трамп написал в микроблоге, что его проигрыш на предстоящих президентских выборах приведет страну к краху, отметив, что сейчас «экономика Трампа устанавливает рекорды».

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