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СМИ узнали о возможном пересмотре Данией позиции по «Северному потоку — 2»

Политика

Социал-демократическая партия Дании ждет результатов анализа МИД по газопроводу

Копенгаген, 18 июня 2019, 10:45 — REGNUM  Выступавшая против строительство «Северного потока — 2» социал-демократическая партия Дании считает необходимым дождаться результатов анализа министерства иностранных дел страны перед тем, как принимать какое-либо решение по газопроводу. Об этом пишет датское издание Jyllands-Posten.

«Министерство иностранных дел должно дать оценку, которая станет основой для принятия решения (по газопроводу)», — заявил спикер партии по международной политике Ник Хеккеруп.

Как сообщало ИА REGNUM, Дания просит Nord Stream 2 AG рассмотреть третий вариант прокладки «Северного потока — 2» — в исключительной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм. В связи с этим сроки ввода в эксплуатацию проекта могут быть перенесены.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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