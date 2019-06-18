МИД Китая призвал США отказаться от давления на Ближнем востоке

Пекин, , 11:12 — REGNUM Министр иностранных дел КНР Ван И после встречи с главой МИД Сирии в Пекине заявил, что мир не должен открывать «Ящик Пандоры» на Ближнем Востоке. Об этом 18 июня передает агентство Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты не должны использовать «крайнее давление» для решения вопросов с Ираном.

«Мы призываем все стороны к здравомыслию, недопущению действий, способных привести к эскалации, которые провоцируют напряженность в регионе, и не открывать Ящик Пандоры, — сказал Ван. — В частности, американская сторона должна изменить свои методы чрезмерного давления».

Опасения конфронтации между Ираном и США усилились с прошлого четверга, когда в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. Вашингтон обвинил Иран в этих атаках, более чем через год после того, как президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном.

В свою очередь, Иран отверг свою причастность к атакам на танкеры.