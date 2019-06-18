Эдуард Лимонов, , 10:14 — REGNUM

Я коротко побывал в Донецкой Народной Республике.

По пути столкнулся с российской полицией ещё в Ростова-на-Дону, затем с саботажем генералов в Донецке. Нарушены были все договорённости с нами.

Я полагаю, что из генеральской трусости. Нарушены были все договорённости с нами, несмотря на то, что имелись все нужные бумаги и аккредитации.

Убоялись 76-летнего писателя, позорные!

Генералы саботировали, два дня мы провели в ожидании отправки на фронт, в то время как во Франции и в Париже прошёл акт жёлтых жилетов XXXI — а это же моя тема.

Предоставляю слово моему товарищу — парижанину Yvan Hardoy, он побывал на самой популярной манифестации в Париже для нас с вами:

«Маршрут около 17 километров преодолели манифестанты на акте XXXI, с востока на запад Парижа.

Кортеж значительно увеличился в XII и XX-ом аррондисманах и достиг 5 000 — 6 000 где-то к 13 часам дня.

Множество левых, ветеранов шестьдесят восьмого года, курильщиков джойнтов. Среди них — сенатор-эколог Эстер Бенбасса присутствовала вначале от Бастилии.

Знамёна цыган — красное колесо на синем фоне, чтобы окружающие могли знать что их несущие действительно принадлежат к цыганскому коммюнити. Некоторые кричали «Макрон, тебе конец, цыгане на улице!»

(Прошу обратить внимание на эту цыганскую активность вместе с жёлтыми жилетами в Париже, в то врем я как у нас в России только что произошли беспорядки в посёлке Чемоданово — ЭЛ)

Также присутствовали группы антифа, молодые девушки которые в этот раз были одеты «в гражданском» стиле. То есть не в жёлтых жилетач, и не в чёрном, не в масках и не скрыты капюшонами. Но резко выделялись по их одежде и лозунгам. По мере продвижения кортежа к ним присоединились и другие антифа, «классические», если можно так выразиться.

И наконец, к счастью, на манифестации присутствовали и «исторические», жёлтые жилеты, несгибаемые, как всегда. Всё же это была их манифестация!

Все вместе эти элементы создавали подчас эклектическую атмосферу, сходную с эпизодами средневекового карнавала. Звуки тамбура, вместе со свистками, воем сирен, различной музыкой и выпадами против Макрона и его команды.

Жёлтые жилеты вписывались несомненно в эту традицию средневекового карнавала.

Дальше возле Cour de Vincennes, хулиганы и ультра-жёлтые не отказали себе в удовольствии выгнать полдюжины полицейских в гражданском, которые обеспечивали движение кортежа («Мы их видим издалека»! — раздавалось в толпе) а также журналистов мэйнстрим-СМИ.

Так журналиста LCI облили под одобрительные крики, поскольку этот телеканал только что показал документальный фильм, враждебный жилетам. Но по традиции журналисты RT не были затронуты и могли свободно работать внутри манифестации.

По ходу движения парижане делали дружелюбные знаки жилетам, но большинство из них были поражены, увидев их под своими окнами. Несколько женщин, обитателей цокольных этажей, закрыли, торопясь, ставни, как если бы они боялись нашествия варваров!

Много позже, прибыв в X аррондисман, некоторые участники манифестации приглашали манифестантов-товарищей, но напрасно, провести «дикую манифестацию», вне заявленного маршрута. Некоторые даже предлагали блокировать Северный вокзал. Эти возбуждённые переворачивали мусорные баки и ограждения строек, обнаруженных на пути.

В IX аррондисмане ультра-жёлтые и антифа бросали бутылки в мотоциклистов полиции, если те приближались слишком близко. Мотополиция, в свою очередь, следила за соблюдением дистанции, чтобы избегать летящих в них предметов.

Через какое-то время толпа окружила мобильных жандармов и добилась под давлением («Освободите наших товарищей!» — скандировали они) освобождения молодого человека, который был задержан за некоторое время до этого. Кортеж вновь двинулся по маршруту, крича «Мы выиграли!» в компании освобождённого счастливчика. Жандармы предпочли «социальный мир» напряжённой конфронтации с манифестантами, которые грозились не тронуться с места.

Так дошли до площади маршала Juin в XVII аррондисмане, до места запланированного прибытия.

Тотчас после прибытия голова колонны была по-тихому атакована мобильными жандармамии, внезапно. Но без насилия, возможно с целью предупредить ультра-жёлтых и антифа, которые вели себя скорее нервозно. Затем жандармы быстро отступили и стали на другой стороне площади, а затем удалились в глубину бульвара Pereire.

Улицы, могущие привести к Елисейским Полям, все были блокированы силами правопорядка, на тот случай если…

Тогда многочисленное количество манифестантов покинуло площадь, опасаясь, возможно, оказаться «в сачке», в конце манифестации в 18 часов, или должны были возвратиться в их отдалённые места обитания.

Наиболее мотивированные сориентировались что авеню de Villiers не была блокирована и многие сотни манифестантов углубились туда, следуя за самоназначенными лидерами диких манифестаций.

Естественно, мотоциклисты полиции вмешались, чтобы покончить с этим счастливым прорывом. Отвечая на бросаемые в них бутылки, они выстрелили многочисленными гранатами для разгона толпы GLT — F4, перед тем как отойти на близлежащие улицы. Затем ситуация ещё более напряглась и мотоциклисты полиции выпустили слезоточивые гранаты, перед тем как занять их начальную позицию, и перед тем как захватить в плен какое-то количество манифестантов, среди них была девушка антифа в каске.

Но жилеты вернулись к полицейским, чтобы провоцировать их и насмехаться над ними, что привело к тому, что силы правопорядка отошли. Затем они однако тихонько стали наступать. Чтобы сигнализировать последним жёлтым жилетам, что настало время уходить, что последние и сделали, уходили и пели…

Мобилизация на Акте XXXII в следующую субботу должна быть более важной, это уже аннонсировано.»

Цифры по XXXI акту:

Источник «жилетов» — участвовали 18 500 (минимум) по всей Франции, 181 акция по стране.

МВД Франции:

7 000 по стране,

950 в Париже.