США верят в денуклеаризацию КНДР Ким Чен Ыном

Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Власти США полагают, что лидер КНДР Ким Чен Ын действительно выполнит ядерное разоружение своей страны. С таким заявлением выступила на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Так Ортэгус прокомментировала публикацию радиостанцией «Голос Америки» копии документа, обозначенного как «секретная директива», которая распространялась Трудовой партией Кореи в ноябре 2018 года среди командования северокорейской армии. В директиве указывалось, что Ким Чен Ын якобы назвал переговоры с США первым шагом к закреплению за КНДР статуса ядерной державы.

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Ортэгус заявила, что в прессе появляется множество подобных сообщений и о Северной Корее, и о других странах мира. В Вашингтоне не комментируют каждое такое сообщение и не строят догадки на его счет.

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео, разумеется, доверяют намерению главы КНДР выполнить свое обязательство по денуклеаризации. Такова политика США, подчеркнула представитель Госдепартамента.

Дипломат при этом не стала уточнять, считают ли в американской администрации упомянутый северокорейский документ подлинным.

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