Киев не желает мирно решить конфликт в Донбассе — Пушилин

Донецк, , 10:02 — REGNUM Украинские власти не поддерживают никакие мирные инициативы и не желают мирного разрешения конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что республики Донбасса ощущают неготовность Киева к диалогу. Новый украинский президент Владимир Зеленский не способен повлиять на радикалов, продолжающих обстрел Донбасса крупнокалиберными снарядами, добавил Пушилин.

«Переговоры в рамках минского формата — это то, к чему мы призываем в течение четырех лет, но Украина игнорирует все мирные инициативы», — сказал Пушилин РИА Новости.

Киев предпочитает язык артиллерии, подчеркнул глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил о нежелании Киева вести переговоры с ДНР и ЛНР и намерении действовать только в Минском формате. На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном он признал невозможность решить проблему военным путем и призвал к «дипломатическому и санкционному давлению» на Народные Республики.

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