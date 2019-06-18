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В посольстве Индии прошла пресс-конференция по случаю дня йоги

Политика

Международный день йоги ежегодно отмечается 22 июня

Джакарта, 18 июня 2019, 10:01 — REGNUM  Посол Индии в Индонезии Прадип Кумар Рават объяснил, что йога демонстрирует тесную связь между людьми и природой, сообщает Antaranews.

«В йоге, если вы практикуете это, есть несколько поз, которые подражают кобрам, верблюдам, цветам лотоса», — заявил посол Прадип Кумар Рават на пресс-конференции, посвященной международному дню йоги в посольстве Индии в Джакарте.

По его словам, йога — это система знаний, которая приходит от разных людей. Поддерживая тесные отношения с природой через йогу, люди чувствуют гармонию между разумом и телом, которая затем ведет к здоровью и благополучию.

Издание отмечает, что посольство Индии в сотрудничестве с министерством туризма Индонезии проведет мероприятия, посвященные международному дню йоги 2019 года, в Джокьякарте, Сурабая, Медан и Макассар 23 июня.

Напомним, правительство Индии продвигает йогу во всем мире через международный день йоги, который отмечается ежегодно 22 июня, в соответствии с резолюцией, принятой 193 странами ООН 11 декабря 2014 года.

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