Депутат Рады раскритиковал позицию Зеленского по диалогу с Донбассом

Киев, , 09:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский своим заявление о неготовности вести переговоры с Донбассом в очередной раз «отдалил мир», считает депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. Об этом он заявил 17 июня в эфире телеканала 112.ua.

«Когда Зеленский говорит: «Мы не ведём переговоры с сепаратистами», — я задаю вопрос: а в Минске мы с кем ведём переговоры? Какая разница, где мы с ними будем вести переговоры — в Донецке, Луганске, Женеве, Астане? Какая разница где, если мы с ними говорим. Мы с ними уже говорим почти пять лет, с сентября 2014 года и даже раньше», — отметил политик.

По его словам, в Европе не понимают, почему украинская власть не признаёт факт переговоров с представителями ДНР и ЛНР, когда это единственный возможный вариант урегулирования конфликта.

«Я понимаю, что воз и ныне там, и мне искренне жаль, что официальный Киев боится этой риторики, этим он отдаляет мир», — подчеркнул Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Зеленский дал сигнал о готовности прекратить огонь и начать переговоры с «сепаратистами», на что президент Украины тут же ответил, что прямых переговоров не будет, возможен только диалог в «Минском формате».

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