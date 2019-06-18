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В Египте похоронили бывшего президента страны Мухаммеда Мурси

Политика

Мурси был похоронен в Каире в присутствии своей семьи

В Египте похоронили бывшего президента страны Мухаммеда Мурси
عدنان حليم — عمل شخصي
Мухаммед Мурси

Каир, 18 июня 2019, 09:30 — REGNUM  Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире, сообщает 18 июня Associated Press со ссылкой на его адвоката.

«Свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире в присутствии своей семьи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 67-летний Мухаммед Мурси скончался накануне, 17 июня, во время судебного процесса над ним. Отстраненный от власти военными в 2013 году экс-президент проходил главным обвиняемым по делу о шпионаже. Причиной смерти Мурси, как сообщило гостелевидение Египта, стал сердечный приступ.

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