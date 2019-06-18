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Сальвини назвал Италию надежным союзником США в ЕС

Политика

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини провел переговоры с госсекретарем США Майк Помпео и вице-президентом Майком Пенсом и посетил достопримечательности Вашингтона

Рим, 18 июня 2019, 09:32 — REGNUM  Италия является самым надежным союзником США в ЕС. Об этом заявил в понедельник, 17 июня, во время краткосрочного визита в Вашингтон вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает 18 июня агентство Reuters.

Сразу после триумфа на европейских парламентских выборах в прошлом месяце, когда его партия Лига Севера утвердилась, согласно опросам, на первом месте, Сальвини отправился в Вашингтон, как полноправный, полномочный и активный лидер ЕС с блестящим будущим.

«В то время, когда институты Европейского союза хрупки и значительно меняются, Италия хочет быть первым, самым прочным, действительным, надежным и последовательным партнером для США», — ранее написал Сальвини на своей странице в Facebook.

Сальвини провел переговоры с госсекретарем США Майк Помпео и вице-президентом Майком Пенсом и посетил достопримечательности Вашингтона.

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Политическая жизнь Италии
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