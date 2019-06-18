Внештатным советником главы Казахстана назначен Максат Скаков

Нур-Султан, , 09:23 — REGNUM Максат Скаков назначен внештатным советником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает 18 июня агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Ранее Скаков занимал должность заместителя акима (главы) Мангистауской области Казахстана. Новый советник главы государства является офицером Комитета национальной безопасности.

Максат Скаков родился в 1978 году в Теренозенском районе Кызыл-Ординской области КазССР. Владеет четырьмя языками — казахским, русским, английским и арабским. В различные годы служил в национальной гвардии и службе президента Казахстана.

Скаков также является абсолютным чемпионом по боевому самбо вооруженных сил Казахстана. Имеет звание мастера спорта международного класса по самбо и дзюдо.