Берлин, , 08:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию, его самолет приземлился в берлинском аэропорту Тегель, сообщает 18 июня «Укринформ».

Так, вначале Зеленский встретится с председателем бундестага Вольфгангом Шойбле, после чего в 12:30 по местному времени (13:30 мск) президент Украины встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что 18 июня Зеленский и Меркель обсудят реализацию минских договоренностей, конфликт на востоке Украины и процесс реформирования, а также двусторонние отношения.

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