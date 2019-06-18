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Проекты на миллиарды долларов намерены реализовать в Узбекистане в 2019 г

Политика

В электроэнергетике намечено реализовать 28 проектов на сумму свыше 1 миллиарда долларов

Ташкент, 18 июня 2019, 08:39 — REGNUM  Десятки инвестиционных проектов на миллиарды долларов намерены реализовать в Узбекистане в 2019 году в нефтегазовой, химической и электроэнергетической отраслях, сообщается по итогам совещания под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Так, в текущем году намечено реализовать 16 проектов в нефтегазовом секторе за счет освоения инвестиций в размере 2 миллиардов 730 миллионов долларов, в химической отрасли — 17 проектов на 850 миллионов долларов, в электроэнергетике — 28 проектов на сумму свыше 1 миллиарда долларов.

В частности, поручено ускорить и завершить в текущем году работы по строительству и модернизации Туракурганской, Навоийской, Тахиаташской тепловых электростанций, а также активизировать введение в строй современных газопаровых установок в Ташкентской и Сурхандарьинской областях. Указано на необходимость более широкого внедрения автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии.

«Определены задачи по запуску линий по производству поливинилхлорида, каустической соды и метанола в акционерном обществе «Навоиазот» и химических добавок для текстильной промышленности на Джизакском пластмассовом заводе, ускорению реализации проекта по производству аммиака и карбамида в городе Янгиере», — говорится в сообщении по итогам совещания.

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Экономика Узбекистана
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