Проекты на миллиарды долларов намерены реализовать в Узбекистане в 2019 г

Ташкент, , 08:39 — REGNUM Десятки инвестиционных проектов на миллиарды долларов намерены реализовать в Узбекистане в 2019 году в нефтегазовой, химической и электроэнергетической отраслях, сообщается по итогам совещания под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Так, в текущем году намечено реализовать 16 проектов в нефтегазовом секторе за счет освоения инвестиций в размере 2 миллиардов 730 миллионов долларов, в химической отрасли — 17 проектов на 850 миллионов долларов, в электроэнергетике — 28 проектов на сумму свыше 1 миллиарда долларов.

В частности, поручено ускорить и завершить в текущем году работы по строительству и модернизации Туракурганской, Навоийской, Тахиаташской тепловых электростанций, а также активизировать введение в строй современных газопаровых установок в Ташкентской и Сурхандарьинской областях. Указано на необходимость более широкого внедрения автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии.

«Определены задачи по запуску линий по производству поливинилхлорида, каустической соды и метанола в акционерном обществе «Навоиазот» и химических добавок для текстильной промышленности на Джизакском пластмассовом заводе, ускорению реализации проекта по производству аммиака и карбамида в городе Янгиере», — говорится в сообщении по итогам совещания.