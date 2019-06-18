Объединенные силы Мали и Франции уничтожили 20 боевиков

Бамако, , 08:32 — REGNUM Объединенные силы Мали и Франции в ходе операции на севере западноафриканской страны уничтожили 20 боевиков, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил Мали от 16 июня.

По информации издания, в настоящее время на севере Мали орудуют террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Операция была проведена в округе Акабар, расположенном на границе с Нигером, сообщил представитель вооруженных сил Мали полковник Диарран Коне.

Страна погрязла в насилии с момента туарегского восстания в 2012 году, инициативу в котором перехватили исламистские боевики. С того времени джихадистские фракции проводят регулярные операции в разных частях Мали, а также по всему региону Сахеля. Кроме того, исламистам удалось спровоцировать межэтнический конфликт.

Несмотря на то, что для борьбы с насилием в Мали размещены 4500 французских солдат, ситуация в стране стабильно ухудшается.