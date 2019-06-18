Депутаты Якутии хотели потратить 26 млн рублей на два новых комитета

Якутск, , 08:34 — REGNUM Госсобранию Якутии не дали увеличить количество постоянных комитетов с оплачиваемыми из бюджета ставками председателей с 14-ти до 16-ти. Против таких изменений высказался глава региона Айсен Николаев, и вопрос был снят с повестки заседания регионального законодательного органа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Группой депутатов предлагалось создать два постоянных комитета — по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и патриотическому воспитанию населения, а также по взаимодействию с федеральными органами власти и вопросам межнациональных отношений. Необходимость их образования аргументировалась намерением решить проблему уклонения от военной службы путём патриотического воспитания молодёжи, желанием сохранить и укрепить межнациональные отношения в республике и необходимостью наладить более эффективное взаимодействие Госсобрания региона с федеральными органами власти.

Тем не менее политолог Виталий Обедин счёл странными намерения депутатов увеличить число постоянных комитетов, в первую очередь потому, что на их функционирование нужны будут дополнительные отчисления из бюджета. Сами комитеты, которые предлагалось создать, эксперт назвал «пустышками». Он в том числе указывает на то, что взаимодействием с федеральными органами власти должно заниматься руководство Госсобрания.

«Это экивок в сторону Айсена Николаева, который при мин. внешних связей создал аналогичное управление с 6-ю штатными единицами и начальником в статусе замминистра», — подчеркнул Виталий Обедин.

Политолог обратил внимание на то, что из 70 депутатов Якутии только 19 получают зарплату: спикер, три вице-спикера («зачем столько?»), председатель мандатной и регламентной комиссии и 14 председателей постоянных комитетов.

«Расходы на Ил Тумэн при этом в бюджете составляют около 365 млн рублей и почти ¾ этих средств это как раз заработная плата этих товарищей. Иными словами, в год один председатель комитета обходится нам примерно в 13 млн рублей. В прошлом году комитетов было 12, но депутаты решили, что нужно больше портфелей богу портфелей, и добавили два. Теперь хотят ещё два. Да, давайте потратим ещё 26 млн рублей на двух бездельников!» — отметил Виталий Обедин.

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При этом он констатировал непоследовательность главы республики Айсена Николаева, который создал в правительстве региона управление по национальным вопросам при минсвязи с шестью штатными единицами и руководителем в статусе заместителя министра, но депутатам образовать аналогичный комитет в Госсобрании не разрешил.

Как пишут «Вести Якутии», аргументируя свою позицию, глава Якутии отметил, что создание двух новых комитетов повлечёт за собой увеличение количества народных депутатов, работающих на постоянной основе, на 2 штатные единицы, а референтов — на 4 штатные единицы. Соответственно увеличатся и дополнительные расходы из бюджета республики в размере 12 млн 638 тысяч рублей ежегодно. И это не вписывается в запрет на увеличение численности государственных и муниципальных служащих, прописанный в соглашении республики с Министерством финансов РФ, подписанным в 2018 году. Айсен Николаев также обратил внимание на то, что численность работников органов госвласти в Якутии и так превышает расчётную нормативную численность по предлагаемой методике на более чем 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, число комитетов Госсобрания Якутии осенью 2018 года, после формирования его нового состава, было увеличено с 12 до 14-ти. На вопрос о том, из каких источников будут изыскиваться эти деньги, депутаты ответили: «Найдём». Правительство республики инициативу депутатов не поддержало.