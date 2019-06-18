Вторник, 18 Июня 2019 года
08:21:56 МСК

Человек Плахотнюка ушел в отставку с поста главы спецслужбы Молдавии

Политика

СИБ подчинился парламенту

Кишинёв, 18 июня 2019, 08:16 — REGNUM  Глава Службы информации и безопасности Молдавии Василий Ботнарь ушел в отставку. Как передает ИА REGNUM, до назначения нового директора его обязанности исполняет замдиректора Александр Есауленко.

Парламент Молдавии принял решение об отставке Ботнаря 8 июня. Правившая страной Демпартия, контролировавшая в том числе Службу информации и безопасности, это и другие решение парламента не признала. Однако после того, как Демпартия отдала власть, ее лидер Владимира Плахотнюк покинул страну, а Конституционный суд отменил принятые под влиянием прежней власти решения, руководство СИБ подчинилось решению парламента.

Ботнарь был ставленником лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Молдавии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить