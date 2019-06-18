Человек Плахотнюка ушел в отставку с поста главы спецслужбы Молдавии

Кишинёв, , 08:16 — REGNUM Глава Службы информации и безопасности Молдавии Василий Ботнарь ушел в отставку. Как передает ИА REGNUM, до назначения нового директора его обязанности исполняет замдиректора Александр Есауленко.

Парламент Молдавии принял решение об отставке Ботнаря 8 июня. Правившая страной Демпартия, контролировавшая в том числе Службу информации и безопасности, это и другие решение парламента не признала. Однако после того, как Демпартия отдала власть, ее лидер Владимира Плахотнюк покинул страну, а Конституционный суд отменил принятые под влиянием прежней власти решения, руководство СИБ подчинилось решению парламента.

Ботнарь был ставленником лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.