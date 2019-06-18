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Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

Политика

Речь шла о встрече с президентом РФ, евроинтеграции и НАТО

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Берлин, 18 июня 2019, 08:12 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины. Об этом он рассказал 17 июня, до начала своего официального визита в Германию, журналистам популярного немецкого издания Bild.

Общение проходило в неформальной обстановке, собеседники сидели на ступеньках лестницы.

«Начнём с того, что Донбасс и Крым — это Украина. Крым — это Украина. И мы надеемся, что вскоре мы его вернём», — считает Зеленский.

Он также отметил, что сделает всё для того, чтобы Украина могла присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС.

«Мы хотим выполнить стандарты альянса в украинских вооруженных силах и в нашем секторе безопасности, — добавил Зеленский. — Украина уже является надежным партнером НАТО, и в будущем мы можем стать надежным членом альянса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что мир в Донбассе нельзя установить военным путём, но при этом отказался вести переговоры с противоположной стороной конфликта, коими являются ДНР и ЛНР.

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Напомним, государственный переворот 2014 года уничтожил законную власть на Украине. Жители Крыма не признали его результатов и провели референдум о воссоединении полуострова с Россией. Это решение поддержало более 95% крымчан.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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