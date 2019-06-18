Франция выступила против выхода России из Совета Европы

Париж, , 08:06 — REGNUM Франция выступает против выхода Российской Федерации из состава Совета Европы, заявил президент Пятой Республики Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

«Франция, встав во главе Комитета министров (СЕ), выступает не за снятие санкций, — отметил Макрон. — Но (необходимо) избежать выхода России из Совета Европы».

По его словам, выход Москвы из СЕ негативно скажется на всех, кто видит в этой организации средство защиты своих прав, в том числе для граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Европы рассматривает варианты для заманивания российской делегации обратно в парламентскую ассамблею, но не дает каких-то четких гарантий полного восстановления прав российских парламентариев в ПАСЕ.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вести диалог с Россией и восстанавливать динамику отношений.

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