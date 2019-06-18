Глава Макао объявил о своем участии в предвыборной гонке

Пекин, , 08:57 — REGNUM Глава законодательной власти в Макао, крупнейшем в мире игорном центре, Хо ИАТ Сен официально объявил о своем участии в предвыборной гонке за управление контролируемой Китаем территорией в течение следующих пяти лет. Об этом во вторник, 18 июня, передает агентство Reuters.

Политический лидер Макао заверил, что в случае его избрания будет работать с властями материка и способствовать выдаче новых лицензий на казино.

Эксперты говорят, что Хо ИАТ Сен — главный претендент на выборах главы исполнительной власти Макао, а также является предпочтительным кандидатом Пекина.

«Я буду работать в направлении улучшения уровня жизни людей и на благо всестороннего развития, а также обещаю прислушиваться к общественному мнению», — сказал Хо.

Отмечается, что Хо является единственным членом Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, подконтрольного парламенту Китая. На выборах главы исполнительной власти прямого голосования не проводится, эта задача возложена на специальную избирательную комиссию в составе 400 человек.

Макао — специальный административный район КНР. Выборы в регионе назначены на 25 августа.

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