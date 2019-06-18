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Премьер-министр Франции: миграционные квоты не коснутся права на убежище

Политика

Премьер-министр Франции исключил возможность применения миграционных квот в отношении предоставления права на убежище

Премьер-министр Франции: миграционные квоты не коснутся права на убежище
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Миграция

Париж, 18 июня 2019, 07:56 — REGNUM  Как и глава МВД Франции Кристоф Кастанер, премьер-министр страны Эдуард Филипп заявил, что дебаты о миграционных квотах не будут касаться права на предоставление убежища, сообщает Le Figaro.

«Вопрос о предоставлении убежища абсолютно не поддается квотному подходу по простой причине: право на убежище — это решение, которое мы принимаем, чтобы приветствовать иностранных женщин или мужчин, которые находятся в опасности из-за их убежденности, их религиозного выбора, и это священное право, фундаментальный принцип», — отметил глава правительства в эфире France 5.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер не согласился с идеей установления миграционных квот на право предоставления убежища в стране.

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