В Японии отреагировали на переброску военных из США на Ближний Восток

Токио, , 07:46 — REGNUM Заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура выразил обеспокоенность японской стороны в связи с отправкой на Ближний Восток дополнительных сил Соединёнными Штатами. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, сообщает агентство Киодо.

В Японии считают, что дополнительная отправка одной тысячи американских военнослужащих на Ближний Восток вызовет обострение напряженности в регионе, отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты намерены дополнительно отправить в регион около тысячи военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана. Речь идёт об инциденте с двумя нефтяными танкерами в Оманском заливе, ответственность за который США возложили на Иран.

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