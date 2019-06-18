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В Японии отреагировали на переброску военных из США на Ближний Восток

Политика

В Токио считают, что этот шаг американской стороны обострит ситуацию в регионе

Токио, 18 июня 2019, 07:46 — REGNUM  Заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура выразил обеспокоенность японской стороны в связи с отправкой на Ближний Восток дополнительных сил Соединёнными Штатами. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, сообщает агентство Киодо.

В Японии считают, что дополнительная отправка одной тысячи американских военнослужащих на Ближний Восток вызовет обострение напряженности в регионе, отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты намерены дополнительно отправить в регион около тысячи военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана. Речь идёт об инциденте с двумя нефтяными танкерами в Оманском заливе, ответственность за который США возложили на Иран.

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