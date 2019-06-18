«Существо, хуже любого предателя»: Кедми о выступлении Ельцина в конгрессе

Москва, , 07:44 — REGNUM Борис Ельцин, выступая в Конгрессе США в 1992 году, опустился ниже любого предателя и вероотступника, беспредельно унизившись перед врагом, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Юбилеем одного из самых позорных явлений в истории России назвал Кедми годовщину выступления первого президента РФ Бориса Ельцина в Конгрессе США 17 июня 1992 года.

По словам Кедми, сказанное Ельциным в той речи о том, что «коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь,… рухнул навсегда», и что Ельцин приехал в Конгресс США заверить весь «свободный мир», что этот идол никогда больше не воскреснет, не соответствует умственным способностям Ельцина, но в духе его моральных качеств.

«Это не мозги Ельцина, он не способен вообще написать такое. Не по мерзости, не по глупости, а по стилю у него бы ума на это не хватило», — заявил Кедми, добавив, что это не помешало ему зачитать эту речь так же, как он до этого зачитал Беловежские соглашения.

«Вот такое существо поставила эта страна во главе себя. Ни один вероотступник, ни один предатель не доходил до такой мерзости, чтобы перед врагом хаять и проклинать ту веру, которой он принадлежал. Вот это самая последняя степень вероотступничества. Такого никогда не было», — заявил эксперт.

По его словам, вытирать ноги и плевать грязью в свою веру, как это сделал Ельцин, можно было только в условиях внутренней слабости и деградации, до которой дошла Россия в ту эпоху.