Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Берлин, , 07:40 — REGNUM Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию. Об этом украинский депутат заявил в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

По словам посла, Россия продолжает «день и ночь вести кровавую войну против Украины», в то время как Вайль и Швезиг «торпедируют» мирные усилия федерального правительства и «разрушают доверие» к Германии как к посреднику.

При этом, добавил Мельник, тот, кто выступает против санкций в отношении РФ, является «пособником Кремля» и способствует «агрессии» против Киева.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мельник заявил, что Украина предложит ввести против России новые, «гамбургские» санкции, если Москва проигнорирует решение Международного трибунала по морскому праву, касающееся инцидента в Керченском проливе.

Украина вправе обратиться в МИД Германии и потребовать повлиять на Москву. Если Москва не отреагирует, Киев намерен «продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций», заключил он.

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