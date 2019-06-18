Шахназаров: либо Украина свергнет националистов, либо Донбасса ей не видать

Москва, , 07:25 — REGNUM Если не устранить от власти украинских националистов, Украина рухнет, и никакого решения проблемы Донбасса она не увидит, заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Решить проблему Донбасса нынешняя Украина не в состоянии, а самое главное — ей этого не нужно, она этого не хочет… Для того, чтобы решить этот вопрос, надо власть украинских националистов западенских убрать, разгромить ее. Потому что именно они ведут Украину к концу, именно они ведут Украину к полному финалу», — заявил Шахназаров.

По его словам, президент страны Владимир Зеленский недвусмысленно заявил, что он продолжает курс на вхождение Украины в НАТО, а также предложил санкциями задушить Россию. В связи с чем, можно сделать очевидный вывод — нынешняя политическая элита Украины во главе с нынешним президентом не хотят решать проблемы.

«Это значит, что вы Донбасс потеряете навсегда, для меня это однозначно. Никакого другого здесь не может быть решения… Это колоссальная трагедия Украины, что ей овладели западные украинские националисты. Они владеют, это диктатура, и ничего хорошего из этого не может выйти», — отметил эксперт, добавив, что это всё окончится полным распадом Украины.