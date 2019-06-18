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Президент Казахстана поручил правительству обновить социальную политику

Политика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром республики Аскаром Маминым

Нур-Султан, 18 июня 2019, 07:15 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики подготовить пакет мер по обновлению социальной политики государства, сообщили 17 июня в пресс-службе главы государства.

Президент Казахстана встретился с премьер-министром республики Аскаром Маминым, который рассказал о принятых мерах по решению актуальных социальных вопросов. Токаев подчеркнул, что социальная политика должна быть эффективной и должна носить выверенный адресный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что задачей правительства и парламента республики в сфере социальной политики является создание условий для продуктивного и эффективного труда.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана рассказал о способах решения социальных проблем

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Политическая жизнь Казахстана
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