Граждане не знают, что такое нацпроекты — уральский полпред

Екатеринбург, , 06:49 — REGNUM Формирование нормативной базы для реализации национальных проектов — это основной приоритет для представителей законодательной власти всех уровней. Об этом 17 июня на заседании Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Уральского федерального округа заявил уральский полпред Николай Цуканов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что по всей стране к 2024 году на нацпроекты направят 25,7 трлн рублей. Больше половины пойдёт из федерального бюджета — 13,1 трлн. В Уральском ФО за 2019 год всего нацпроекты профинансируют на на сумму более 146 млрд рублей, при этом из федерального бюджета будет выделено около 35,4 млрд.

Для того. чтобы выделяемые бюджетные средства осваивать более оперативно, нужна соответствующая правовая база. Вопрос её совершенствования нужно взять на особый контроль, сказал Цуканов.

Также полпред обратил внимание на то, что необходимо укреплять обратную связь между законодателями с гражданским обществом. Одним из таких аспектов является информированность граждан, но с ней сейчас не всё хорошо. Полпред напомнил, что. по данным разных опросов, около половины респондентов не знают о ключевых нацаппроектах. Что касается НП «Экология», то о нём не знают 54% граждан, опрошенных социологами. В связи с этим полпред просит помощи у представителей СМИ.

«Журналисты — спросите, знают ли люди о содержательной части [национальных проектов] или им надо более детально объяснить. Просто чтобы мы сами понимали, что происходит, ведь социология — это одно, а реальность, обратная связь — совсем другое», — цитирует его издание Накануне.ru.

Цуканов считает. что информирование населения о нацпроектоах нужно кардинально улучшать. При этом можно и необходимо использовать не только СМИ, социальные сети и официальные интернет-порталы, здесь своё слово должны сказать и депутаты.