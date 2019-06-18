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Трамп призвал NYT раскрыть источник информации о кибератаках на Россию

Политика

Глава Белого дома в очередной раз обвинил американские СМИ в публикации лживых новостей

Вашингтон, 18 июня 2019, 05:58 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп призвал издание The New York Times раскрыть свои источники информации о якобы участившихся попытках кибератак на российские энергосистемы со стороны Вашингтона.

«История New York Times об активизации атак США на российскую энергосистему — это фальшивые новости, и пребывающая в упадке New York Times знает об этом. Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они существуют, в чём я сомневаюсь, являются фальшивыми. Times должны быть полностью подотчетны!» — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее американское издание со ссылками на неназванные источники в правительстве США сообщило о том, что спецслужбы Соединённых Штатов якобы резко увеличили количество попыток внедрить вредоносное программное обеспечение в энергетические системы России.

Дональд Трамп уже раскритиковал данную публикацию, заявив, что это «фактически государственная измена некогда великой газеты».

Читайте ранее в этом сюжете: США не активизировали кибератаки против России — Трамп

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