Вторник, 18 Июня 2019 года
05:44:16 МСК

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Политика

Американские стратегические бомбардировщики приближались к границам России со стороны Чёрного и Балтийского морей

Москва, 18 июня 2019, 05:44 — REGNUM  Министерство обоорны России обнародовало видео перехвата американского стратегического бомбардировщика В-52Н российским истребителем Су-27. Видеоролик опубликован на YouTube-канале оборонного ведомства.

Стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США, способные нести ядерный заряд, были замечены накануне у границ России в районе Чёрного и Балтийского морей. Для их перехвата в воздух поднимались истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские самолёты выполнили перехват американских бомбардировщиков в соответствии со всеми международными правилами.

Читайте ранее в этом сюжете: Су-27 ВКС РФ перехватили бомбардировщики США, летевшие к границам России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Министерство обороны России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить