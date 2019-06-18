Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Москва, , 05:44 — REGNUM Министерство обоорны России обнародовало видео перехвата американского стратегического бомбардировщика В-52Н российским истребителем Су-27. Видеоролик опубликован на YouTube-канале оборонного ведомства.

Стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США, способные нести ядерный заряд, были замечены накануне у границ России в районе Чёрного и Балтийского морей. Для их перехвата в воздух поднимались истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские самолёты выполнили перехват американских бомбардировщиков в соответствии со всеми международными правилами.

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