Суд в США признал ливийца виновным в нападении на американского посла

Вашингтон, , 05:36 — REGNUM Гражданин Ливии Мустафа аль-Имам был признан судом в Соединенных Штатах виновным в террористической атаке на американского посла в ливийском городе Бенгази, сообщает пресс-служба минюста США.

Суд признал вину Мустафы аль-Имама в нападении на спецмиссию США в Бенгази 11 ноября 2012 года, в ходе которого погиб американский посол в Ливии Кристофер Стивенс. Его приговорили к 35 годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в ходе спецоперации США был арестован подозреваемый в организации теракта в Ливии в ноябре 2012 года, в результате которого погиб американский посол. Отмечалось, что разрешение на проведение спецоперации лично выдал американский президент Дональд Трамп.

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