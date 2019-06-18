На параде в Торонто во время стрельбы находился премьер-министр Канады

Торонто, Канада, , 04:54 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо находился на сцене во время стрельбы на чемпионском парада команды Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Торонто Рэпторс», передаёт Toronto Sun.

Сообщается, что на мероприятии также присутствовали глава правительства провинции Онтарио Даг Форд и мэр города Торонто Джон Тори. В результате инцидента никто из политиков и игроков баксетбольной команды не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июня в Торонто на параде по случаю первого в истории завоевания клубом «Торонто Рэпторс» чемпионского титула NBA, в котором участвовали около двух миллионов человек, произошла стрельба.

По последним данным, ранения получили четыре человека. Полиция арестовала двух стрелков. Мотивы их действий до настоящего времени неизвестны, тем не менее уже заявлено, что правоохранительные органы не рассматривают версию о теракте.

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