Распространитель видео с терактом в Крайстчерче получил 21 месяц тюрьмы

Крайстчерч, Новая Зеландия, , 05:00 — REGNUM Предприниматель из новозеландского Крайстчерча, распространявший в интернете видео с терактом в мечетях города, был приговорен к 21 месяцу тюрьмы, сообщает агентство Associated Press.

По словам судьи, обвиняемый Филипп Арпс распространял видео в соцсетях и называл происходящее на кадрах «классным», а также не выражал никаких соболезнований жертвам теракта. Судья добавил, что обвиняемый также проявлял нетерпимость к мусульманам, а также сравнивал себя с нацистами Рудольфом Гессом и Адольфом Гитлером.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте террорист-одиночка совершил нападение на мусульман в мечети новозеландского Крайстчерча. В ходе теракта стрелок убил 51 человека и ранил десятки людей. По подозрениям в терроризме был задержан Брентон Таррант. Ему были предъявлены обвинения по 50 пунктам, однако он на суде отказался признать свою вину.

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