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Пенс: США за время президентства Трампа выделили Венесуэле более $213 млн

Политика

Средства направлялись на помощь «пострадавшим от жестокой диктатуры» венесуэльцам, заявил вице-президент США

Вашингтон, 18 июня 2019, 04:26 — REGNUM  США за период президентства Дональда Трампа предоставили Венесуэле более $213 млн в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, все эти средства пошли на помощь «венесуэльцам, пострадавшим в результате жестокой диктатуры».

Пенс также в очередной раз выразил поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо и заявил о необходимости положить конец правлению президента Николаса Мадуро.

«Политический кризис в Венесуэле привёл к тому, что более 4 миллионов венесуэльцев покинули свою страну, и он только усугубляется. Необходимо положить этому конец сейчас», — написал Пенс.

Напомним, накануне министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил в эфире Venezolana de Television, что на финансирование планов по дестабилизации ситуации в республике использовались в том числе средства, направлявшиеся венесуэльской оппозиции в качестве гуманитарной помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Хуана Гуайдо обвинили в хищении средств венесуэльских компаний

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Политический кризис в Венесуэле
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