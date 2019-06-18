США урежут помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за мигрантов

Вашингтон, , 00:48 — REGNUM Соединенные Штаты временно сворачивают программу помощи Сальвадору, Гондурасу и Гватемале из-за продолжающегося наплыва нелегальных мигрантов из этих стран, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус в ходе брифинга для журналистов.

«Мы не будем выделять новые средства для программ в этих странах, пока не увидим, что страны так называемого северного треугольника предпринимают действия для предотвращения нелегальной миграции», — заявила она.

Ортагус подчеркнула, что гранты по уже действующим программам все же будут предоставляться в текущем объеме. Изменения затронут лишь новые программы сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил о намерениях прекратить финансовую помощь Гондурасу, Сальвадору и Гватемале из-за «каравана мигрантов». По его словам, этим центральноамериканским странам необходимо предпринять решительные меры против мигрантов, иначе США лишат их финансовой помощи.

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