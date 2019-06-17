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Казахстан откроет посольство в Сербии

Политика

Открытие представительства состоится до конца 2019 года

Казахстан откроет посольство в Сербии
Белград

Белград, 17 июня 2019, 23:58 — REGNUM  Казахстан спустя 23 года после установления дипломатических отношений с Сербией откроет своё посольство в Белграде. Об этом 17 июня сообщает сербское издание Blic.

Отмечается, что этот важный для укрепления отношений двух стран шаг основывается на дорожной карте по развитию сотрудничества, которая была подписана в 2016 году президентами Сербии и Казахстана Александром Вучичем и Нурсултаном Назарбаевым.

Согласно планам, посольство Казахстана появится в Белграде до конца текущего года. Стороны рассчитывают, что его открытие поспособствует упрощению торгово-экономического, туристического и прочего сотрудничества между странами.

Напомним, что Белград в последние годы наращивает отношения с государствами Евразийского экономического союза. Сербия имеет двусторонние соглашения о свободной торговле с Россией, Белоруссией и Казахстаном, а в октябре ожидается подписание договора о свободной торговле Сербии со всеми членами ЕАЭС.

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