Казахстан откроет посольство в Сербии

Белград, , 23:58 — REGNUM Казахстан спустя 23 года после установления дипломатических отношений с Сербией откроет своё посольство в Белграде. Об этом 17 июня сообщает сербское издание Blic.

Отмечается, что этот важный для укрепления отношений двух стран шаг основывается на дорожной карте по развитию сотрудничества, которая была подписана в 2016 году президентами Сербии и Казахстана Александром Вучичем и Нурсултаном Назарбаевым.

Согласно планам, посольство Казахстана появится в Белграде до конца текущего года. Стороны рассчитывают, что его открытие поспособствует упрощению торгово-экономического, туристического и прочего сотрудничества между странами.

Напомним, что Белград в последние годы наращивает отношения с государствами Евразийского экономического союза. Сербия имеет двусторонние соглашения о свободной торговле с Россией, Белоруссией и Казахстаном, а в октябре ожидается подписание договора о свободной торговле Сербии со всеми членами ЕАЭС.

Читайте ранее в этом сюжете: Соглашение о свободной торговле Сербии и ЕАЭС заключат осенью в Сочи