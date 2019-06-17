Лидер социалистов Болгарии отказалась уходить в отставку

София, , 23:55 — REGNUM Председатель Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова отказалась от намерения уйти в отставку из-за провала на выборах в Европейский парламент. Об этом она сообщила на состоявшемся в воскресенье, 16 июня, съезде партии.

Своё решение лидер главной оппозиционной силы Болгарии объяснила тем, что её уход с поста мог бы негативно сказаться на позициях БСП в преддверии местных выборов. По словам Ниновой, она предпочла сама понести репутационные потери, но сохранить целостность партии.

«Я решила взять ответственность на себя и пойти на личные потери, которые отразятся на моем авторитете, но защитить партию от хаоса и поражения на выборах», — заявила лидер социалистов.

Напомним, по результатам состоявшихся в Болгарии в конце мая выборов в Европейский парламент БСП уступила партии ГЕРБ, возглавляемой премьер-министром страны Бойко Борисовым.

Корнелия Нинова объявила о решении подать в отставку на фоне критики со стороны ряда коллег, заявивших, что ответственность за поражение на выборах должна нести именно председатель партии. Ожидалось, что на съезде БСП Нинова письменно подтвердит свою отставку, после чего в партии должны были состояться выборы нового председателя.

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