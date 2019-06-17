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Военная база США под Багдадом обстреляна из минометов

Политика

На территории базы упало две мины, одна — за её пределами

Военная база США под Багдадом обстреляна из минометов
USAFE AFAFRICA

Багдад, 17 июня 2019, 23:55 — REGNUM  Военная база армии США вблизи столицы Ирака оказалась под минометным обстрелом, 17 июня передаёт агентство Reuters.

По словам военного источника агентства, неизвестные террористы обстреляли базу Таджи в 30 км к северу от Багдада. На территории базы упало две мины, одна — за её пределами.

По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал. Группировка, совершившая нападение, не известна.

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