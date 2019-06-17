Военная база США под Багдадом обстреляна из минометов

Багдад, , 23:55 — REGNUM Военная база армии США вблизи столицы Ирака оказалась под минометным обстрелом, 17 июня передаёт агентство Reuters.

По словам военного источника агентства, неизвестные террористы обстреляли базу Таджи в 30 км к северу от Багдада. На территории базы упало две мины, одна — за её пределами.

По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал. Группировка, совершившая нападение, не известна.

Читайте также: Госдеп США: За обстрелом посольства в Багдаде стоит Иран