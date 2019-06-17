Еврокомиссия назвала Болгарии условие отмены механизма мониторинга

София, , 23:52 — REGNUM Европейская комиссия сохраняет намерение отменить механизм проверки и сотрудничества в отношении Болгарии до конца своего текущего мандата, но окончательное решение будет зависеть от выполнения Софией всех требований. Об этом заявил официальный представитель ЕК в Брюсселе.

«Я могу подтвердить цель комиссии, поставленную председателем Жан-Клодом Юнкером, которая заключается в завершении механизма проверки и сотрудничества до окончания этого мандата. Но определяющим в конечном счёте будет выполнение всех требований со стороны Болгарии», — приводит слова представителя Еврокомиссии болгарское издание «Днес».

Отмечается, что данный комментарий последовал за заявлением министра юстиции Болгарии Данаила Кириллова, который пообещал подать в отставку в случае, если механизм наблюдения ЕК не будет отменён в 2019 году.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что оценка выполнения правительством Болгарии рекомендаций по укреплению системы правосудия и борьбе с коррупцией будет сделана на основании следующего доклада, который выйдет в ноябре. Между тем мандат комиссии под председательством Жан-Клода Юнкера официально истекает 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, механизм проверки и сотрудничества был введён Еврокомиссией в отношении Болгарии и Румынии в 2007 году и продолжает действовать до сих пор. Он был задуман в качестве защитной меры на случай невыполнения новыми членами Европейского союза обязательств в области безопасности, реформ правосудия, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, которые они взяли на себя в процессе переговоров о присоединении.

Выполнение болгарскими и румынскими властями всех реформ в рамках этого мониторинга связывается с перспективой присоединения двух стран к Шенгенской зоне.