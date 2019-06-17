США передали Болгарии проект договора о продаже восьми истребителей F-16

София, , 23:48 — REGNUM США официально представили министерству обороны Болгарии одобренный Конгрессом проект договора о продаже истребителей F-16, сообщило 17 июня «Болгарское национальное радио».

Согласно документу, Болгария получит восемь полностью оснащённых самолётов F-16 C/D Block 70/72 вместе с обучением пилотов и технического персонала за сумму $1,673 млрд. В то же время источники в министерстве обороны республики сообщают, что реально предложенная Вашингтоном цена составляет около $1,3 млрд — при том, что парламент Болгарии ранее одобрил лимит по сделке в $1,04 млрд.

Посольство Соединённых Штатов в Софии выразило удовлетворение результатами переговоров с болгарской правительственной делегацией, однако сумма будущего контракта в сообщении дипведомства не указывается.

На согласование всех деталей сделки у болгарской стороны остаётся ещё два месяца. Затем предполагается подписать окончательный договор, который должен быть одобрен парламентом республики.

Как передавало ИА REGNUM, масштабная делегация правительства Болгарии в мае посещала Вашингтон для переговоров о закупке американских истребителей взамен самолётам МиГ-29, находящимся в настоящее время на вооружении ВВС республики. Позднее стало известно, что делегация вернулась в Софию без каких-либо договорённостей, поскольку ценовое предложение оказалось неприемлемым для болгарской стороны.

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов не исключал, что София может отказаться от закупки самолётов у США, если ей не удастся добиться нужной цены, и вернуться к рассмотрению предложений от Швеции и Италии.

Читайте подробнее:

Переговоры Болгарии и США по закупке истребителей F-16 под угрозой срыва

Болгария не хочет снижения цены на американские F-16 за счёт их качества