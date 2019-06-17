ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

Нью-Йорк, США, , 23:43 — REGNUM По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек. Такой прогноз содержится в опубликованном сегодня, 17 июня, новом докладе ООН, который посвящен глобальным демографическим изменениям.

Согласно данному прогнозу, 50% общего прироста населения в ближайшие три десятилетия будут приходиться на долю всего девяти стран — это Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США.

Ожидается, что к 2027 году Индия по населению обгонит Китайскую Народную Республику и станет самой населенной страной в мире. Текущая численность жителей тропической Африки к 2050 году увеличится в два раза.

В ООН отмечают, что самыми быстрыми темпами население растет в беднейших странах мира. Это, в свою очередь, приводит к очевидным трудностям в борьбе с бедностью, неравенством и голодом. Подрыв этих усилий не дает укрепить системы образования и здравоохранения.

Другая немаловажная тенденция — это старение населения Земли. В первую очередь это касается стран Европы и Северной Америки. Так, в 2018 году число людей в этих регионах в возрасте от 65 лет и старше впервые превысило число детей до пяти лет. Главная причина старения населения — это увеличение продолжительности жизни и снижение уровня рождаемости.

Сейчас в мире в среднем на одну женщину приходится 2,5 новорождённых ребенка. Ожидается, что к 2050 году этот показатель составит 2,2 ребенка. Тенденция старения населения ведет к тому, что снижается доля людей трудоспособного возраста, а это, в свою очередь, создает существенные трудности с социальным обеспечением пожилых людей и выплатой пенсий.

Согласно тому же докладу ООН, население России, которое сейчас составляет около 144 млн человек, к 2050 году сократится на 11 млн человек.