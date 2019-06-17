Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Пекин не откажется от поддержки секретаря Гонконга — МИД КНР

Политика

«Китайское центральное правительство всегда полностью поддерживало работу главного секретаря Кэрри Лам и правительства Гонконга»

Пекин, 17 июня 2019, 23:40 — REGNUM  Правительство Китая продолжит поддерживать действующую главу Гонконга Кэрри Лам, несмотря на массовые протесты и требования её отставки, 17 июня передает агентство Reuters.

«Китайское центральное правительство всегда полностью поддерживало работу главного секретаря Кэрри Лам и правительства Гонконга», — заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Канг.

Лу Канг отметил, что «правительство будет и впредь оказывать твердую поддержку» секретарю Лам.

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Политика Китая
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