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Глава МИД Южной Кореи провела переговоры с госсекретарем США

Политика

Консультации проходят в преддверии поездки в Сеул Дональда Трампа

Москва, 17 июня 2019, 23:06 — REGNUM  В преддверии предстоящей в конце июня поездки президента США Дональда Трампа в Сеул глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва, которая находится с визитом в России, провела телефонные переговоры с американским госсекретарем Майклом Помпео, сообщает 17 июня Синьхуа.

Разговор глав внешнеполитических ведомств продолжался 15 минут. Обсуждались возможности, которые открываются визитом президента США, для урегулирования противоречий и денуклеаризации Корейского полуострова.

Стороны договорились продолжить консультации, расширив их обсуждением ситуации на Среднем Востоке, которая сложилась после вооруженных нападений на два танкера в Оманском заливе.

Отметим, что посещение Трампом Южной Кореи пройдет на полях его участия в очередном саммите «Группа двадцати» в японской Осаке.

Кан Ген Хва находится в Москве по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова.

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США и Южная Корея
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