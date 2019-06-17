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МИД Узбекистана отреагировал на инцидент с представителем Human Rights Watc

Политика

По результатам инцидента будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, обещает МИД

МИД Узбекистана отреагировал на инцидент с представителем Human Rights Watc
xusenru
Ташкент

Ташкент, 17 июня 2019, 22:46 — REGNUM  В МИД поступило обращение неправительственной организации Human Rights Watch относительно инцидента, произошедшего 13 июня с представителем организации в Узбекистане Стивом Свердловым, сообщает МИД Узбекистана.

«В настоящее время вопрос всесторонне изучается. По результатам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана подчеркивает, что узбекская сторона поддерживает деятельность Human Rights Watch в Узбекистане и продолжит сотрудничество с этой и другими правозащитными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, вышеуказанный инцидент, произошедший в столице Узбекистана, можно назвать «ложкой дегтя в бочке меда» на фоне заявлений руководства республики о либерализации всех сфер государственной и общественной жизни, в том числе в сфере СМИ.

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