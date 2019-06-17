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Белый дом США прекращает программы помощи Центральной Америке

Политика

«В этих странах должна появиться политическая воля для решения проблемы у её истоков»

Белый дом США прекращает программы помощи Центральной Америке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 17 июня 2019, 22:30 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа объявила о намерении «заморозить» и «перенаправить» несколько сотен миллионов долларов помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за нелегальной миграции, 17 июня передает агентство Reuters.

«Это согласуется с указанием президента… В этих странах должна появиться политическая воля для решения проблемы у её истоков», — пояснила журналистам пресс-секретарь Белого дома Морган Ортагус.

Решение Белого дома касается $370 млн помощи Центральной Америке, утвержденной Конгрессом США на 2018 финансовый год, и $180 млн помощи, утвержденной на 2017 финансовый год. Средства были удержаны администрацией Трампа и до сих пор не потрачены.

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США и Латинская Америка
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