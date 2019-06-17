Трамп не вторгается в Венесуэлу, потому что его об этом не просит оппозиция

Каракас, , 22:29 — REGNUM Хайме Байли (род. в 1965 году в Лиме) — перуанский журналист и писатель, один из самых влиятельных пропагандистов в Латинской Америке, выступающий в своем телешоу против левых диктаторов, однако также бичующий президента США Дональда Трампа и бразильского лидера Жаира Болсонару. В ходе своего визита в Мадрид Байли обсудил с испанским изданием ABC ситуацию в Венесуэле и других странах региона.

По мнению писателя, 30 апреля Мадуро был в шаге от того, чтобы покинуть Венесуэлу, но его отговорили русские и кубинцы. Венесуэльский лидер при этом якобы собирался не в Гавану, но в Пунта Кану (в Доминиканской республике), поскольку элитный район Кап Кана был «Диснейлендом для чавистских грабителей», некоторые из них даже покупали там особняки. Однако теперь ситуация изменилась, и Доминикана убежище Мадуро не предоставит, считает Байли.

«Куда бы отправился Мадуро? Не знаю. Куба выглядит самым близким вариантом, но там нет его нечестно заработанных денег», — сказал перуанец.

Для Венесуэлы он видит три возможных сценария. Согласно первому, Гуайдо усилит уличные выступления и призовет к многолюдному маршу ко дворцу Мирафлорес, «но не для того, чтобы вернуться домой к четырем часам». Однако этого, по-видимому, не будет, так как оппозиционные лидеры Гуайдо и Лопес считают, что режим может ответить массовыми убийствами. Второй вариант подразумевает, что пошатнется верность военной верхушки, поскольку «нефтяное эмбарго США работает, оно оставило диктатуру без свежих долларов, а Венесуэлу — без топлива». Недовольство ситуацией может заставить генералов нанести удар по Мадуро.

Третий сценарий — самый эффективный, но маловероятный, по мнению Байли, — означает, что США «ненадолго» (не как в Панаме) прибегнут к силе. «Война выигрывается за счет технологий, без единого солдата, дистанционно управляемыми ракетами и хирургическим вмешательством для захвата лидеров наркоторговцев. За три дня все рухнуло бы. Проблема в том, что правые президенты Латинской Америки — Дуке, Болсонару, Макри и Пиньера — не просят об этом. Они думают прежде всего о своей внутренней повестке дня, и если они призовут американцев, то потеряют голоса. Так же дело обстоит почти со всеми венесуэльскими лидерами оппозиции», — подчеркнул писатель.

Он уверен, что если бы Гуайдо отправился в Вашингтон просить о вторжении, то убедить Трампа не составило бы труда. Что касается стран ЕС, то Байли назвал их позицию «крайне лицемерной и достойной сожаления». Он также согласился с высказыванием госсекретаря США Майка Помпео, что противодействию Мадуро серьезно мешают разногласия внутри венесуэльского оппозиционного движения. «Гуайдо удалось объединить их, но нет четкой программы», — посетовал перуанец.

Когда же речь зашла о первых месяцах президентства Жаира Болсонару в Бразилии, Байли охарактеризовал бразильского лидера как «военного, приверженца консерватизма, гомофоба, антилиберала, который может быть столь же опасен, как авторитарные левые популисты или больше» и заявил, что не ждет от него ничего хорошего.