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МИД РФ: За ракетный удар по госпиталю в Сирии должно последовать наказание

Политика

«Виновные в этом военном преступлении должны понести заслуженное и справедливое наказание»

МИД РФ: За ракетный удар по госпиталю в Сирии должно последовать наказание
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Москва, 17 июня 2019, 22:22 — REGNUM  Ракетный удар по госпиталю, нанесённый в Сирии боевиками, является военным преступлением, наказание за которое должны понести все виновные, заявлено 17 июня на официальном сайте МИД России.

Речь идёт о событиях 6 июня, когда по госпиталю, расположенному в населённом пункте Мхарда на северо-западе Сирии, незаконные вооружённые формирования нанесли ракетный удар, повредив фасад здания, госпитальное отделение, операционный блок и кабинет неотложной помощи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выясняет обстоятельства этого нападения.

МИД России подчёркивает, что считает этот инцидент военным преступлением.

«Решительно осуждаем это военное преступление. Убеждены, что виновные в нем должны понести заслуженное и справедливое наказание», — указано в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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