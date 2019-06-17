El Pais: Туристический рынок Кубы обвалился из-за США

Гавана, , 21:53 — REGNUM «На пристани «Сан-Франциско» в Гаване, в том месте, где швартовались лайнеры, прибывшие в столицу Кубы, с тех пор как администрация Барака Обамы разрешила такого рода путешествия, в минувшую субботу воцарился мрачный пейзаж, — пишет сегодня, 17 июня, испанское издание El Pais. — Мало или ничтожно мало перемещений туристов по площади и прилегающим улицам, как и по ближайшему рынку San José — пространству, где каждый день по полтысячи ремесленников сходятся, чтобы продавать сувениры. С 5 июня, когда последнее судно отчалило, чтобы не вернуться, в бывшие складские портовые помещения, где хранился сахар, купить подарки заходят разве что четыре кота». «И это еще хорошо сказано, — говорит девушка, продающая маракасы. — Правда в том, что «злобный блондин» (т.е. президент США Дональд Трамп — прим редакции) покончил с нами. Неделю назад я уходила отсюда с сотней долларов ежедневно, теперь, если мне удается заработать 20, то это много».

Для хрупкой кубинской экономики недавнее решение Трампа запретить судам американских круизных компаний заходить в порты острова — а в прошлом году они перевезли 18% всех туристов, прибывших на Кубу — и искоренить распространенную форму туризма «контакт между народами» (people to people), которой воспользовались больше половины из 640 тысяч американцев, посетивших страну в 2018-м, означало тяжелый удар, урон от которого сложно измерить. По сведениям операторов круизных лайнеров, запрет коснется 800 тысяч забронированных путевок в первый год, что едва ли позволит Кубе достичь целевого показателя в 5 миллионов туристов в 2019 году.

12 из 17 круизных маршрутов, охватывавших Кубу, включали в себя остановку в Гаване. В минувшую субботу исторический центр города, где процветает частный сектор, выглядел так, будто там упала бомба, отмечает корреспондент El Pais. Из 100 частных ресторанов и более 300 кофеен большинство работало в четверть силы. Раньше пассажиры лайнеров сходили на берег напротив рыбного рынка и поднимались по улице Obispo к ресторану Floridita — подлинному «термометру» туристической активности в кубинской столице: не выпить дайкири в том баре, где имел обыкновение выпивать Хэмингуэй, все равно что не побывать в Гаване. Раньше к нему было не подступиться, сегодня же есть свободные столики, и официанты на взгляд определяют, что заведение потеряло 50% посетителей или больше.

В нескольких метрах оттуда длинный ряд американских автомобилей с откидным верхом 50-х годов поджидает клиентов — однако надежды на их появление не слишком много. «За неделю мы потеряли больше 80% прибыли», — говорит один из шоферов классических машин, возивших туристов по городу за 30 долларов в час. Он подтверждает: в первую очередь меры Трампа затронули частный сектор, а не правительство. При этом аргументом Вашингтона при запрете круизов было стремление покончить с экономической выгодой, которую американские туристы приносят правительству Кубы, чтобы она не была использована для поддержки режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

«Это ложь», — уверяет шофер Луис Мануэль Перес. Его слова подтверждает статистика, добавляет El Pais.